سلطان بن سليم.. خبرة عالمية في قيادة النمو السريع

المصدر: دبي - البيان

يتولّى سلطان أحمد بن سليّم منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي كما يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب ورئيس مجلس إدارة «فيرجين هايبرلوب وان».

ونجح من خلال خبرته العلمية والعملية ورؤيته في قيادة النمو السريع لعدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسة في دبي ومنها الموانئ والمناطق الحرة والتطوير العقاري، والمساهمة بشكل كبير في مسار النمو المتميز للإمارات كما لعب دوراً قيادياً في تطوير البنى التحتية التي دعمت نمو قطاع السياحة إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.

وبمرور السنين تولى سلطان بن سليّم قيادة توسعات موانئ دبي العالمية وانتشارها عالمياً من خلال الاستحواذ على مجموعة «بي آند أو» البريطانية بمبلغ 6.8 مليارات دولار في مارس 2006.

وتضم محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» التي تعد من أكبر مشغلي المحطات في العالم ومحفزاً رائداً للتجارة العالمية 78 محطة بحرية وبرية موزعة على 6 قارات، كما أشرف على التطور السريع للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التي أضحت مجمعاً مميزاً لقطاع الأعمال.

كما أسس وأدار شركة نخيل الرائدة، في التطوير العقاري وكذلك «استثمار العالمية» كما أشرف على إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة الذي يعدّ سوقاً متكاملاً للسلع كالذهب والمعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة والطاقة وسواها من السلع. ويحمل بن سليّم شهادة في الاقتصاد من جامعة تيمبل من الولايات المتحدة.

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