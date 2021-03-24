عبد العزيز الغرير.. شخصية قيادية مؤثرة إقليمياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

يشغل معالي عبد العزيز الغرير منصب رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالله الغرير التي تعد واحدة من أكبر وأنجح مجموعات الأعمال في الإمارات والشرق الأوسط وهو نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي.

وتقّلد الغرير عدة مناصب قيادية في دولة الإمارات امتد تأثيرها إقليمياً وعالمياً، من أهمها رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات من 2007 إلى 2011، بالإضافة إلى عضوية في مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي وغرفة دبي وعضوية الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول التعاون .

وفي 2012 تم تعيين الغرير رئيساً لاتحاد مصارف الإمارات وهو من مواليد دبي 10 يوليو 1954.

ويعتبر الغرير من ضمن أغنى 500 شخص في العالم وتشمل استثماراته الإسكان والمنتجات البنائية والصناعية والأهم الغذائية حيث تمتلك (الغرير للاستثمارات) ثاني أكبر مطاحن القمح ومصانع تعليب المياه المعدنية في الشرق الأوسط والعالم، كما بدأ مشروعه الاستثماري التعليمي (الغرير للتعليم) «برؤية عربية جديدة وقودها الشباب وعمادها التعليم».

وبعد انضمامه إلى بنك المشرق عام 1977، تولى رئاسته منذ 1990 وخلال رئاسته حقق البنك زيادة كبيرة في الأرباح كما أنه حقق للبنك إنجازات هامة.

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