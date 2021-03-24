عمر العلماء.. توظيف التكنولوجيا في ميادين العمل

المصدر: دبي - البيان

تم تعيين معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ضمن التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة دولة الإمارات في أكتوبر2017، وأضيفت إلى مهامه ملفات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في يوليو 2020.

يعمل معاليه على تعزيز مستويات الأداء الحكومي من خلال استثمار أحدث حلول وأدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مختلف ميادين العمل. ويقود معاليه الجهود لدعم ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي. كما تتضمن مهام معاليه تعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمرجع عالمي في تطبيقات العمل عن بُعد.

ويشغل معالي عمر سلطان العلماء منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، كما أنه رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». يحمل معالي عمر سلطان العلماء دبلوم إدارة المشاريع والتميز من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

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