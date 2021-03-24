البواردي يترأس اجتماعات اللجنة العسكرية بين الإمارات وكوريا

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة العليا الثامنة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والتي عقدت أمس بنادي ضباط القوات المسلحة.

علاقات

وترأس الجانب الكوري سوه ووك وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية بحضور كل من يون هو كانغ وزير الاستحواذ لبرنامج الاستحواذ الدفاعي، وكوون يونج وو، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة.

وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الكورية الجنوبية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، خصوصاً في المجالات العسكرية.

تعاون

وأكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص على تدعيم أوجه التعاون، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماعات معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من كلا الجانبين.

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