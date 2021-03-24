أبوظبي تبدأ التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة بيانات لرسم الخرائط والمساحة والبيانات الجيومكانية، والتابعة لمجموعة «42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية منذ عام 2008، يتعاون بموجبها الطرفان في تنفيذ عملية التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة لنقل الركاب بأبوظبي.

وقد وقع الاتفاقية كل من عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل، وحسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات بحضور فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، وعبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل ومنصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «42».

تدشين

وقال المرزوقي، إن إطلاق التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، يدشن مرحلة جديدة في مسيرة قطاع النقل المحلي وتطوير هذا القطاع.

هذا وينص الاتفاق الموقع بين الطرفين على إنشاء برنامج المركبات ذاتية القيادة بالتنسيق مع الدائرة وبالتعاون بين مركز النقل المتكامل وشركة بيانات، وإطلاق عملية التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى ثلاث مركبات تعمل في المنطقة الرئيسية بجزيرة ياس، وتتوزع مواقع الإركاب والتنزيل فيها على الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والمكاتب، فيما تتضمن المرحلة الثانية ما يزيد على 10 مركبات في مناطق ومحطات مختلفة بمدينة أبوظبي.

وستكون الخدمة مجانية في المرحلتين، ويتم تقديمها من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساءً، مع وجود موظف السلامة في مقعد القيادة، لتسهيل عملية التشغيل والتدخل في حال ظهور أي أمر مفاجئ، وحرصا على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وعقب الحوسني «إن شراكتنا مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل تفتح آفاقاً مثيرة جديدة وفرصاً مهمة لتحويل قطاع النقل، وتعزيز السلامة على الطرق، وتحسين استهلاك الطاقة والازدحام المروري، وإحداث ثورة في طريقة عيش الناس وعملهم وتنقلهم».

ترسية

ستعمل دائرة البلديات والنقل وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة على إرساء البنية التشريعية والتنظيمية والرقابية اللازمة لاستخدام المركبات ذاتية القيادة، ومراجعة واعتماد المنافذ الضرورية والبنية التحتية لجانب الطريق وطرق اختبار المركبات ذاتية القيادة، والإشراف على الجوانب المتعلقة بالسلامة والتدريب، وإصدار التصاريح ذات الصلة، وإعداد اللوائح وغيرها.

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