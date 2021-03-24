«تدوير» يفتتح توسعة محرقة النفايات الطبية والخطرة في العين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، التوسعة الجديدة لمحرقة النفايات الطبية والخطرة في مدينة العين، بتكلفة بلغت 25 مليون درهم.

يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للمركز، وتماشياً مع رؤية أبوظبي 2030، لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجال إدارة قطاع النفايات والتعامل السليم والمثالي مع النفايات بمختلف أنواعها وأشكالها.

ويستوعب المشروع الجديد معالجة نحو 12 طناً من النفايات الطبية والخطرة يومياً، بمعدل يقارب 500 كيلو جرام في الساعة.

ويتعاون المركز في مشروع محرقة العين الجديدة، مع شركة «كلينكو» لمعالجة النفايات، بهدف جمع ومعالجة كل النفايات الطبية والخطرة التي تنتج من كل منتجي هذا النوع من النفايات، من مستشفيات وعيادات ومراكز رعاية صحية وصيدليات ومؤسسات تعليمية ومرافق حكومية ومؤسسات تجارية وحيوية في مدينة العين.

ويشكل المشروع الجديد حافزاً مهماً لتوفير الحلول الفعّالة والسليمة ضمن الأطر القانونية والتشريعية لمنتجي النفايات الطبية والخطرة في إمارة أبوظبي. كما تعتبر مشاريع معالجة النفايات الطبية والخطرة في الإمارة مشاريع استثمارية تمثل عمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وخلصت تلك الشراكة إلى تبني منظومة متكاملة من الحلول التقنية، توفر أفضل الممارسات العالمية، وذلك ضمن خطة عمل مشتركة، يتخللها تنفيذ مشاريع بالتعاون بين الشركات.

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