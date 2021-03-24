طرق دبي: 355 % زيادة في عدد شركات «الديلفري» خلال الجائحة

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

سجلت شركات توصيل الطلبات المرخصة «الديلفري» في إمارة دبي زيادة قياسية بنسبة 355% خلال العام الماضي، وذلك بسبب الطلب المتزايد على خدمات توصيل الطلبات خلال جائحة (كوفيد 19)، حيث قفز عدد الشركات المرخصة من 295 شركة في عام 2019 إلى 1300 شركة بنهاية العام الماضي 2020.

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات لـ«البيان» إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتمدت لائحة مخالفات الجودة بموجب قرار (9) لعام 2021، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الربع الرابع من 2021، والذي سوف يقدم لشرطة دبي دليلاً لإصدار مخالفات للمتجاوزين للائحة وأنظمة السير والمرور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العمل يجري لاستحداث تصريح مهني لسائقي الدراجات النارية العاملة في مجال التوصيل بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي، وسيتم العمل على توفير مادة تدريبية مختصة بسائقي الدراجات النارية للعاملين في مجال التوصيل مع العلم بأن الاشتراطات الجديدة المنوطة باشتراطات القيادة في مجال توصيل الطلبات ستعمم في العام 2021.

وأوضح أنه استناداً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (47) لعام 2017 تم التعميم على كافة شركات توصيل الطلبات في إمارة دبي من خلال مصادر الترخيص والبريد الإلكتروني للهيئة بشأن تصويب أوضاع شركات تنظيم وتوصيل الطلبات من خلال إصدار تصريح مزاولة النشاط والالتزام باشتراطات النشاط والتي تشمل المنشأة، المركبة والسائق وذلك خلال عام واحد من تاريخ التعميم، وتم منح مهلة سنة للشركات لتصويب أوضاعها وجارٍ تنظيم القطاع حسب الاشتراطات المعتمدة من الهيئة وسيتم قياس أثر التطبيق الذي فرضته الهيئة ابتداءً من عام 2021.

مواصفات واشتراطات

وأشار آل علي إلى أن الهيئة أعدت دليلاً متكاملاً لتنظيم النشاط يتضمن المواصفات والاشتراطات التنظيمية وشمل خمسة مستويات وهي الترخيص التجاري والدراجة والسائق والصندوق والمتعامل، ومتوقع أن يتم تعميم الدليل المعتمد في العام 2021، لافتاً إلى أن من أهم اشتراطات الترخيص لشركات توصيل الطلبات التزام طالب التصريح بتوفير الأنظمة والموارد البشرية المؤهلة لإدارة خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات وتحديد النشاطات الفرعية المطلوب توصيلها "توصيل وجبات، توصيل أثاث، توصيل غاز، نقل أثاث أو غيرها من الخدمات، وفي حال تأجير وسيلة النقل من طرف آخر أو التعاقد مع الطرف الآخر فيجب أن يكون هذا الطرف مرخصاً لهذا الغرض من مؤسسة الترخيص.

وأضاف: كما تنص الاشتراطات على التقيد بالمتطلبات ذات العلاقة التي تحددها مؤسسة الترخيص كالربط مع أنظمة الرقابة والتتبع وتوفير البيانات، وكذلك الالتزام بالاشتراطات الخاصة التي تحددها جهات الاختصاص حسب نوع المواد للتوصيل، وعدم التوصيل لشركات المنصات الغير مرخصة من الهيئة، والالتزام بالاشتراطات التي تحددها مؤسسة الترخيص بالنسبة للمركبات والسائقين، وتوفير صندوق التوصيل في الدراجة النارية بحيث يكون مطابقاً لمواصفات السلامة الغذائية المعتمدة لدى بلدية دبي، وتوفير المواصفات الفنية لصندوق التوصيل والاشتراطات التي تحدد مكان تثبيت الصندوق والمعتمدة من مؤسسة الترخيص، إضافة إلى الالتزام بالعمر الافتراضي الذي تحدده مؤسسة الترخيص، وضبط سرعة المركبة بحيث لا تتجاوز 100كم/‏ ساعة.

الزي الرسمي

أما السائق فهو ملزم بارتداء الخوذة والزي الرسمي الذي يحتوي على شعار واسم الشركة المرخصة للنشاط، وعدم اصطحاب راكب خلف السائق أثناء عملية التوصيل بالدراجة النارية المرخصة للتوصيل، والحصول على التدريب المهني وتصريح التوصيل الذي تحدده مؤسسة الترخيص، والالتزام بالوزن والمواصفات والمقاسات المعتمدة من مؤسسة الترخيص لصندوق التوصيل والاشتراطات التي تحدد مكان تثبيت الصندوق، إلى جانب الالتزام باشتراطات وقواعد المرور والسلامة العامة والصحة العامة أثناء القيادة كارتداء وسائل الحماية كالخوذة والقفازات والسترة العاكسة، وعدم استخدام الحارة اليسرى من الطريق، عدم تجاوز السرعة القصوى وهي 100 كيلومتر في الساعة.

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