«أبوظبي للإسكان» يناقش أبرز المشاريع المستقبلية في الإمارة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين في إمارة أبوظبي والمساهمة في تعزيز وتطوير البيئة السكنية بما يحقق السعادة والاستقرار الأسري والاجتماعي وتوفير المسكن الملائم للأسر الإماراتية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الثاني لعام 2021 والذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) برئاسة فلاح محمد فلاح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وبشير خلفان المحيربي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.

كما ناقش مجلس الإدارة أبرز المشاريع المستقبلية في إمارة أبوظبي، واطلع على سير المشاريع الرأسمالية، كما استعرض مراحل تطور وإنجاز مشاريع المساكن الحكومية في مختلف مناطق الإمارة، وأكد أهمية العمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإنجاز المشاريع الإسكانية حسب الخطط المعتمدة.

و ثَمّن مجلس الإدارة دعم وتوجهيات القيادة الرشيدة في تطوير المشاريع السكنية التي من شأنها تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين وإطلاق المبادرات والبرامج الإسكانية التي تلبي احتياجات مواطني إمارة أبوظبي.

واطلع المجلس على استراتيجية الهيئة لعام 2021 والخدمات الإسكانية التي تقدمها، والحزم الإسكانية ومشاريع إسكان المواطنين المنجزة، والعرض والطلب على الأراضي السكنية والمساكن الجاهزة للفترة ما بين 2021 و2026.

يُذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان أسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج وتسلّم الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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