اقتصادية دبي تراقب جاهزية الأسواق لشهر رمضان

المصدر: دبي - بشار باغ

باشر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» حملات التفتيش على أسواق ومنافذ التجزئة الاستهلاكية بهدف التأكد من جاهزية القطاع وتوازن الأسعار ووفرة المنتجات استعداداً لموسم شهر رمضان.

ورافقت «البيان» أولى الجولات التفتيشية التي تضمنت سوق الواجهة البحرية، ورصدت حرص مفتشي اقتصادية دبي على التدقيق الشامل والتفصيلي على أسعار المنتجات الغذائية بما فيها الخضروات واللحوم بهدف الحرص على استقرار الأسعار قبيل شهر رمضان، وتم التأكد خلال الزيارة من الالتزام بالاشتراطات العامة لمزاولة الأعمال لا سيما المتعلقة بآلية عرض المنتجات وأسعارها، وتم التنويه على ضرورة التأكد من توافق الأسعار المعلنة للمنتجات المعروضة مع الأسعار الحقيقية والمعتمدة عند إتمام المستهلك لعملية الدفع، بالإضافة إلى وضع أرقام وقنوات التواصل مع حماية المستهلك ليتسنى للمستهلكين التواصل بسهولة مع إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي في حال وجود شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات عن المنفذ.

وأكد فريق التفتيش خلال الزيارة على ضرورة الالتزام باشتراطات العروض والفعاليات الترويجية، حيث ينبغي على التجار الالتزام بالتصاريح وعرض الأسعار والعروض المقدمة على المنتجات بطريقة واضحة يسهل على المستهلك الاطلاع على ماهية وتفاصيل العرض، كما رصد المفتشون التزام جميع العاملين والزوار بسوق الواجهة البحرية بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، حفاظاً على سلامة الأفراد.

وفي تصريحات لـ «البيان» على هامش الجولة أكد أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي أن الجولات الميدانية على الأسواق التجارية تهدف للتحقق من وفرة كل المنتجات والسلع الأساسية، والتأكد من التزام المنافذ بالممارسات التجارية المتبعة بخصوص الأسعار وآليات عرض المنتجات لضمان عدم وجود أي ممارسات سلبية على أبواب شهر رمضان، كما يتم رصد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

دعا أحمد الزعابي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية، وذلك من خلال زيارة price.DED.ae أو عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي، أو عبر الاتصال على الرقم 600545555، كما أوضح أن مرصد الأسعار المتوفر على منصة price.ded.ae الذي أطلقته اقتصادية دبي يوفر دليلاً دورياً للمستهلكين حول الأسعار، ويمكن من خلاله تقديم الشكاوى.

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