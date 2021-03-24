«الاتحاد للكهرباء»: نقلة نوعية بالتواصل مع الجمهور

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» نقلة نوعية خلال الشهور الأخيرة في خدمات مركز الاتصال التابع لها والذي يتلقى مكالماته عبر الرقم المجاني (3392 800)، كذلك خدمة مكالمات الطوارئ لكل من الكهرباء والماء وغيرها من قنوات الاتصال مع الجمهور.

وقال المدير العام محمد صالح: إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تلقت منذ إطلاق الخدمة المطورة الجديدة مطلع شهر ديسمبر 2020 وحتى نهاية شهر فبراير المنصرم أكثر من 132 ألف اتصال عبر مختلف القنوات، بمعدل نحو 44 ألف اتصال في الشهر الواحد، تم التعامل مع ما نسبته 99.3% منها وإغلاقه ضمن الإطار الزمني المحدد.

وأضاف: عهدت مؤخراً خدمات مركز الاتصال ومكالمات الطوارئ، وإدارة قنوات الاتصال مع الجمهور إلى إحدى المؤسسات الخبيرة في المجال، بحيث تمارس أعمالها بالتعاون مع الوحدات التنظيمية الفنية المعنية في «الاتحاد للكهرباء والماء» وتحت الإشراف الإداري المباشر منها. وقال: تعتمد إدارة قنوات الاتصال مع الجمهور بحلتها الجديدة على أنظمة ذكية وكفاءة تشغيلية عالية.

وأوضح أن اتفاقية مستوى الخدمة تتضمن الرد على ما لا يقل عن 90% من طلبات التواصل الواردة، خلال 20 ثانية.

وذكر أن الاتفاقية المشار إليها تتضمن أيضاً الرد على جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من المتعاملين خلال مدة أقصاها 12 ساعة، كذلك الرد على ما لا يقل عن 85% من طلبات الدردشة خلال 20 ثانية بحد أقصى.

ولفت إلى أنه بمقارنة هذه البيانات مع تلك الخاصة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2020 وقبل توظيف الخدمات الجديدة، يتبين مستوى التقدم المتحقق، حيث تم تسجيل 29 ألف اتصال خلال ذلك الشهر، تم التعامل مع ما نسبته 70.5% منها فقط، أي بنسبة تطوير كلية في مستوى الخدمة بلغت نحو 37% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة مقارنةً بالشهر المذكور.

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