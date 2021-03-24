إنجاز %34 من إنشاءات المرحلة الثانية لشبكة السكك الحديدية الوطنية

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، اتفاقية لتنسيق الجهود فيما بينهما على صعيد إجراءات إصدار تصاريح السلامة للمرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي تحرز فيه شركة الاتحاد للقطارات تقدماً لافتاً في تطوير المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بحزمها الأربع، حيث أنجزت 34% من إجمالي الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية، وذلك منذ انطلاق الأعمال في يناير 2020 وحتى مارس 2021، مما يمهد لاستكمال هذه المرحلة وما يصاحبها من معايير وإجراءات السلامة وتشغيلها.

وجرى توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بإمارة دبي، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث وقعها كل من المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، بحضور عددٍ من المسؤولين لدى الجانبين.

وقال المزروعي: «واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق الإنجازات النوعية في مجال البنية التحتية لقطاع النقل، الذي يعتبر أحد الممكنات الأساسية للقطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة، ناهيك عن وظائفه الاجتماعية والتجارية والاستراتيجية الأخرى، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد، والمستهدفات للخمسين عاماً المقبلة التي تقربنا أكثر من مئوية الإمارات 2071، وحـــلم ريادة دولة الإمـــارات عــالمياً في مختلف المجالات».

يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، وسيسهم اكتمالها في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، فضلاً عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

أولويّة

أكد حسن المنصوري أن توفير بنية تحتية متطورة لقطاع النقل، وتصميم شبكات نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة تستخدم التكنولوجيا المستقبلية والتقنيات الحديثة المبتكرة، يُشكّل أولويّة في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية.

من جانبه، قال شادي ملك: «بفضل توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ومتابعته الحثيثة للمشروع، تواصل الشركة مسيرتها نحو تطوير شبكة سكك حديدية وطنية إماراتية بمعايير عالمية، بما في ذلك معايير السلامة. ومن أجل تحقيق ذلك، تواصل الشركة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية».

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