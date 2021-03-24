مجلس «متعاملي طرق دبي» يناقش خدمات شهادات عدم الممانعة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

بحث مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال جلسة افتراضية عقدها مؤخراً مع ممثلي عدد من المطورين والاستشاريين والمقاولين والشركاء الاستراتيجيين، باقة من الخدمات المختلفة المتعلقة بشهادات عدم الممانعة الإلكترونية، التي تقدمها الهيئة بمختلف مؤسساتها إلى المستفيدين من هذه الخدمات من الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات العاملة في الإمارة.

ترأس الجلسة الافتراضية للمجلس، محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بحضور عادل المرزوقي مدير إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق ورئيس القسم المعنيّ بشهادات عدم الممانعة، بالإضافة إلى شريحة واسعة من الاستشاريين والمقاولين والمطورين والشركاء الاستراتيجيين.

وافتتح الملا الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير للمتعاملين لاهتمامهم بتلبية الدعوة لحضور مجلس المتعاملين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم وذلك بهدف الإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لإرضاء الناس وإسعادهم.

كما أثنى على المطورين والاستشاريين والمقاولين لجهودهم الحثيثة والمخلصة وتفانيهم في المهام الموكلة إليهم لتطوير خدماتهم المقدّمة إلى المتعاملين معهم، وذلك من خلال تعاونهم المستمر مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

كما أكّد الملا الاهتمام المستمر للإدارة في الهيئة بتقديم أفضل الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات واستراتيجية حكومتنا الرشيدة الرامية إلى الاهتمام بالمتعاملين وتحسين الخدمات وتطويرها بشكل مضطرد لإسعاد المتعاملين من جميع شرائح المجتمع ورفع مستوى رضاهم.

تخلّل اللقاء تقديم عرض مرئي عن الخدمات المقدمة لمتعاملي نظام شهادات عدم الممانعة، حيث تضمن شرحاً عن رؤية ورسالة الهيئة والغايات الاستراتيجية 2020/‏2024، والهيكل التنظيمي الجديد لنظام شهادات عدم الممانعة والخدمات المقدمة عبر النظام، وأهمية شهادات عدم الممانعة وارتباطها بالبنية التحتية لكافة الجهات الخدمية، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية ذات الصلة بالعدد الإجمالي لشهادات عدم الممانعة الصادرة للفترة الحالية ومقارنتها بالفترة السابقة. والإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير وتحسين النظام، التي من شأنها العمل على تبسيط الإجراءات الحالية.

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