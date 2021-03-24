«كهرباء الشارقة» تبدأ تأمين منشآتها بخورفكان

المصدر: (خورفكان - البيان)

بدأت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة تأمين وحماية الأفراد والمنشآت ومحطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه في مدينة خورفكان وتم البدء بفحص واختبار جميع أجهزة الأمن والسلامة ومعدات إطفاء الحرائق في جميع المواقع والمنشآت التابعة للهيئة بمدينة خورفكان وتركيب واستبدال مضخات مياه الحريق في محطة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان أن الإدارة تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمراجعة وتطوير نظام الحماية والسلامة في جميع المنشآت بخورفكان بعد تنفيذ دراسة لتقييم نظم الأمن والسلامة مشيراً إلى أنه تم توقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة مدة 3 سنوات وسيتم في المرحلة المقبلة تركيب أنظمة جديدة في جميع المنشآت والمحطات وتتضمن الاتفاقية إشراف الشركة على أجهزة إطفاء الحريق اليدوية والأتوماتيكية وصيانتها والتي تشمل 25 موقعاً تتضمن (المكتب الرئيس – محطة توليد الكهرباء وإنتاج المياه - محطات ضخ وتوزيع المياه - محطات توزيع الكهرباء الفرعية – المخازن – مكاتب الأقسام المختلفة).

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