«بيئة أبوظبي» تطلق تحدي البلاستيك للقادة الشباب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت هيئة البيئة – أبوظبي، أول من أمس، حفلاً افتراضياً لإطلاق تحدي البلاستيك للقادة الشباب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حيث تم إطلاق المرحلة التجريبية لإمارة أبوظبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة بهدف توعية الطلاب حول المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ودعوتهم للمشاركة في معالجة هذا التحدي ليصبحوا أبطال التغيير.

والتحدي لتحويل مد البلاستيك، هو حركة شبابية عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي حول العالم.

والتحدي مفتوح للطلبة من سن 11 إلى 18 عاماً بالإضافة إلى أعضاء النوادي البيئية في 20 مدرسة في أبوظبي، ويمكن التسجيل للمشاركة في التحدي على أن لا يزيد عدد المشاركين على 50 طالباً من كل مدرسة، حيث تستهدف الهيئة في هذه المرحلة التجريبية 1000 طالب من شبكة المدارس المستدامة.

ويتكون التحدي من ثلاثة مستويات - مبتدئ والقائد والبطل - مع نظام تسجيل النقاط.

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