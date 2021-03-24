منح بطاقة «إسعاد» لموظفي مكتب رئاسة مجلس الوزراء

المصدر: دبي - البيان

وقّع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون يحصل بموجبها موظفو المكتب على بطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها الخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات، ونحو 60 دولة حول العالم.

وقع المذكرة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، بحضور منى محمد العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد.

تعزيز الشراكات

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الهادفة لتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للموظفين تسهم في الارتقاء بالأداء ورفع مستويات الإنتاجية، مشيراً إلى أن التعاون مع شرطة دبي يجسد توجيهات القيادة بترسيخ أطر التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ومواءمة السياسات الهادفة لتقديم خدمات تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد.

وأشاد بن طليعة بمبادرات القيادة العامة لشرطة دبي لتحسين حياة الموظفين وأسرهم، من خلال تصميم حزم خدمية وتحسين تجربتهم عبر برنامج «إسعاد»، مثمناً جهودها في تعميم هذه الممارسات على مستوى الدولة، ومواصلة تطويرها بما يضمن تعزيز العمل الحكومي.

تكامل الجهود

من جهته، أثنى اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي على التعاون المشترك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم وتعزيز أواصر التعاون، وسعياً نحو تكامل الجهود لرفع مستوى السعادة لدى الموظفين وأسرهم، ما يحقق الأهداف المشتركة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي.

وأكد العبيدلي أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تعزيز الشراكة البنّاءة مع كل الجهات الاتحادية والمحلية، والعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية المشتركة، بما يحقق السعادة لموظفي تلك الجهات، ويساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع.

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