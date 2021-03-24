شرطة الشارقة تطلق «نحن نوصلكم»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى مبادرة «نحن نوصلكم»، والتي تعنى بتقديم 23 خدمة متنوعة، تستهدف من خلالها ثلاث فئات هي، موظفو خط الدفاع الأول، وكبار السن، وأصحاب الهمم، وذلك في إطار حرص القيادة على تقديم خدماتها بشكل مميز، بما يحقق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد العقيد حمد عبدالله الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أن مبادرة «نحن نوصلكم»، تستهدف إتاحة الفرصة لثلاث من فئات المجتمع لإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة وأريحية ممكنة، دون الحاجة إلى التوجه لمراكز تقديم الخدمة لإنهاء إجراءاتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز