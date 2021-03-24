ختام الدورة التنشيطية لأعضاء السلطة القضائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية الدورة التنشيطية الأولى لأعضاء السلطة القضائية في أبوظبي لعام 2021، بمشاركة 90 من أعضاء السلطة القضائية بمختلف الدوائر الجزائية الابتدائية والاستئنافية ومحاكم النقض. وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تجويد الأحكام وصولاً إلى أرقى الممارسات العالمية، من خلال التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، ومواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الأصعدة.

وتهدف هذه الدورة التي أقيمت عن بعد؛ بإشراف إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي، إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة حول معرفة ومقاصد التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ما يحقق توحيد الاتجاهات والمفاهيم وفق أصول التفسير القانوني والقضائي الصحيح، بما يعزز مستهدفات المشرع نحو تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز