تعاون بين «تحقيق أمنية» و«ميديكلينيك الشرق الأوسط»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مذكرة تفاهم مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة ميديكلينيك إنترناشونال المتخصصة بإدارة المستشفيات الخاصة، بهدف تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المصابين بأمراض مستعصية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي مؤسسة «تحقيق أمنية» ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي ميديكلينيك الشرق الأوسط.

وتنصّ المذكرة على قيام مستشفيات ميديكلينيك، التعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة بناءً على القائمة التي تُقدّمها المؤسسة، وهذا ينطبق على الوحدات في دبي وأبوظبي والعين والظفرة. وسيتم تعريف الموظفين بخيارات التطوع مع المؤسسة خلال أوقات فراغهم. كما ستقوم ميديكلينك بدعم مؤسسة «تحقيق أمنية» وزيادة الوعي حول أعمالها الإنسانية النبيلة من خلال الأنشطة المناسبة في إطار مسؤوليتها المجتمعية،

من جانبها، ستقوم مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبموجب المُذكّرة، بتسليط الضوء على دعم ميديكلينيك لأعمال المؤسسة في كافة أخبارها المنشورة في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أية وسائل مناسبة أخرى.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «التعاون يسهم في دعم استراتيجية المؤسسة وتسهيل أعمالنا الإنسانية النبيلة الهادفة للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وإسعاد قلوبهم عبر تحقيق أمنياتهم».

كما قال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «الشراكة مع مؤسسة تحقيق أمنية، تسهم في دعم المؤسسة لتحقيق أهدافها النبيلة، ونحن ملتزمون بالمسؤولية المجتمعية للشركات ودعم المجتمعات التي نعمل فيها، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق أمنيات الأطفال من الفئة المذكورة وأن نكون نقطة الوصل بين عائلات الأطفال الذين يخضعون للعلاج في منشآتنا ومؤسسة تحقيق أمنية».

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