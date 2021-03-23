391 مشاركاً يثرون ملتقى «إنارات» بجمعية الإمارات لمتلازمة داون

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون ملتقى «إنارات» افتراضياً بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 من مارس من كل عام وذلك بمشاركة 16 متخصصاً وبحضور أكثر من 375 من أولياء الأمور والمختصين والمهتمين والمناصرين لقضايا أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون من المنطقة والعالم.

وقالت منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون رئيسة الملتقى إن الملتقى الذي استمر يومين شهد مشاركة نخبة المختصين في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل والتوظيف والدمج والمناصرة بهدف دعم الأسر وتقديم ما يلامس احتياجات ذوي متلازمة داون وأسرهم وبما ينعكس إيجاباً على حياتهم في مجالات الدعم والتمكين والدمج.

وأشادت بالجهود التي تقوم بها قيادة دولة الإمارات الرشيدة وكافة القطاعات المختصة في دعم أصحاب الهمم والإجراءات التي اتخذتها في مواجهة الجائحة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

تواصل

من جانبها، أكدت نوال آل ناصر نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرص على التواصل المستمر مع أبرز المختصين في المجالات ذات الصلة بذوي متلازمة داون بهدف تعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الأهالي والمهتمين.

بدورها ذكرت سلمى كنعان المديرة التنفيذية للجمعية أنه رغم جائحة «كورونا» وما ألقته بظلالها على العالم أجمع إلا أن الجمعية تحرص دوماً على التواصل مع المختصين بهدف تقديم الأفضل لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وذويهم وتوعيتهم وتقديم الأفضل لهم.

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