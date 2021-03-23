الشارقة الخيرية: 25 ألف أسرة على قوائم مستحقي السلة الغذائية

المصدر: الشارقة – البيان

دعت جمعية الشارقة الخيرية متبرعيها إلى دعم مشروعها الرمضاني «السلة الغذائية»، والذي يمثل رافداً من روافد العطاء والتكافل الاجتماعي، لتمكين الأسر المتعففة من استقبال شهر رمضان المبارك، وقد وفرت لها الجمعية المؤن الغذائية، التي تكفي حاجتها طوال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن هناك 25 ألف أسرة على قوائم مستحقي السلة الغذائية داخل الدولة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن جمعية الشارقة الخيرية تحرص على تنفيذ مشروع السلة الغذائية بشكل متواصل على الأسر المتعففة، فيما يعد أحد المشاريع الرئيسية في الحملة الرمضانية، إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم، من خلال هذه الحزمة من المواد المتنوعة، وهي مبادرة مجتمعية تشجع كل أفراد ومؤسسات المجتمع على الجود، وتعكس بها مدى الترابط بين كل شرائح المجتمع، حيث الغني يعطي المتعفف، وجمعية الشارقة الخيرية تمثل حلقة الوصل في تنفيذ هذه العملية بين المتبرعين والمستحقين بشكل منظم ووفق آليات متبعة ونهج قويم، يركز على توصيل المساعدات لمستحقيها.

وتابع: إن الجمعية وضعت مخصصات أولية لتوزيع السلة الغذائية لـ 25 ألف أسرة، فيما تعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم الوصول إلى مزيد من المستحقين، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة، ونسعى جاهدين لرفع المخصصات، التي تدعم الأسر المتعففة وتركز على دعم «الأقربون أولى»، من خلال الاستفادة من المشاركات المجتمعية وقنوات التعاون القائمة مع عدد من الجهات المتعاونة، مشيراً إلى أن قنوات المساهمة والتبرع متاحة أمام الجميع للمشاركة الكلية أو المساهمات الجزئية في مشروع السلة الغذائية.

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