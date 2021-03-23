«الإحسان الخيرية» توزع المير الرمضاني على 2000 أسرة

المصدر: عجمان - البيان

بدأت جمعية الإحسان الخيرية بتوزيع المير الرمضاني على 2000 أسرة، على مستوى إمارة عجمان والفجيرة ورأس الخيمة من الأسر المكفولة لديها من المواطنين والمقيمين ويشمل قسائم المير الرمضاني واللحوم والمواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة في الشهر الفضيل.

وأكد الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية دور الجمعية في دعم الفئات المستحقة من الأسر المتعففة ومحدودي الدخل من خلال مد يد العون والمساعدة لهم بتخصيص كمية تغطي احتياجاتهم طوال الشهر الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية لأسرهم، مشيراً إلى أن الجمعية اتخذت التدابير الاحترازية والوقائية في عملية التوزيع مع مراعاة الوقت المناسب ليكون ملائماً للمستفيدين مع زيادة عدد المتطوعين لتقديم الخدمة بكل سهولة ويسر وتحقيق أعلى معدلات الصحة والسلامة لمنع انتشار فيروس كوفيد 19.

وتشيد جمعية الإحسان الخيرية بهذه المناسبة بالدور الكبير للمحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في توجيه مساعداتهم المادية والعينية للجمعية ما يساهم في تلبية احتياجات الأسر المتعففة ومحدودي الدخل من المواطنين والمقيمين، ما يحقق المشاركة المجتمعية وتأدية الواجب الإنساني تجاه هذه الفئة المحتاجة، وخاصة في هذه الأيام المباركة.

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