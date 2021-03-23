شرطة المنطقة الشرقية تكرّم شخصاً لالتزامه بقانون قطر المركبات

المصدر: الشارقة - البيان

كرم العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية ظفر الله خان من الجنسية الباكستانية وذلك تقديراً لتعاونه الإيجابي مع الشرطة من خلال رفضه قطر مركبة لا يحمل قائدها أوراقاً رسمية صادرة من الجهة المختصة التي تسمح له بذلك، الأمر الذي أظهر حرصه على الالتزام بالقوانين الموضوعة وامتثاله لما ورد من تنبيهات بشأن قطر المركبات على الطريق، وقيامه بدوره الطوعي في تحمل المسؤولية المجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة الطرق.

وأشاد العقيد دكتور علي الحمودي بالإسهام والمشاركة المجتمعية من المواطنين والمقيمين وقيامهم بدورهم سواءً في الالتزام بقانون السير والمرور أو بتعاونهم في تعزيز المنظومة الأمنية بالتزامهم وحفاظهم على تطبيق قانون المرور فيما يخص الطريق ومستخدميه، الأمر الذي يمثل وعياً منهم بدورهم الفعّال المشترك في الحفاظ على أمن وسلامة الطرق.

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