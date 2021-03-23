شرطة الشارقة تستقبل وفداً من لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري

المصدر: الشارقة - البيان

رحب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بوفد لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برئاسة جاسم جمعة المازمي مقرر لجنة الشؤون الأسرية، وأعضاء اللجنة، لدى زيارتهم للقيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك بحضور العقيد منى سرور مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة، وعدد من موظفي المركز ذوي الاختصاص.

وأكد اللواء الشامسي، على أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بوصفه ممثل المواطنين، وما يتولاه من مهام تمثل حلقة الوصل بين الحكومة وأفراد المجتمع.

تعريف

حيث جاءت الزيارة بهدف التعرف على دور مركز الدعم الاجتماعي بالمجال الأسري، والاختصاصات المنوطة به، وأبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها لخدمة أفراد المجتمع، وأهم التحديات التي تواجههم.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المحاور تمثلت في التكامل بين المؤسسات في مجال دعم الأسرة، وأبرز المشكلات الأسرية الاجتماعية، وكيفية التعامل معها، إلى جانب أهم التحديات التي تواجه المركز، كما تم استعراض أبرز الخدمات المقدمة من المركز، كالخدمة الذكية في مجال بلاغات العنف، والإساءة الأسرية، والاستشارات الأسرية، وخدمة «برايل» لاختصاصات مركز الدعم للمعاقين بصرياً.

توصيات

وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تصب في المصلحة الاجتماعية للأسر، منها تخصيص جهة معنية لجمع إحصائيات الحالات الأسرية على مستوى إمارة الشارقة.

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