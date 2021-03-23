سفير الدولة يزور دارين للأيتام في روسيا

زار الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، يرافقه فلاديمير سيبياغين حاكم محافظة فلاديميرسك الروسية، دار كارابانوفسك للأيتام في المحافظة ودار بوكروفسكي للأيتام في مدينة بوكروف الروسية.

وقدم هدايا للأيتام في الدارين، وشكر في كلمة له حاكم منطقة فلاديميرسك والشركاء على تنظيم هذه الزيارة ولإدارتي الدارين على عنايتهم ورعايتهم للأطفال.

وشارك مع أعضاء السفارة خلال الزيارة في مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في ميدان شعلة الجندي المجهول.

وتأتي الزيارة في إطار جهود سفارة الدولة لدى موسكو لتعزيز التعاون ودعم الروابط وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في المجالات كافة.

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