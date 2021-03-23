حاكم الشارقة يستجيب لمشكلة مواطنة ويوجه بتوفير مسكن لها

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بحل مشكلة مواطنة بثت شكواها ظهر اليوم عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، والتي بيّنت خلالها أنها قدمت منذ فترة طويلة ولم تتحصل على السكن الحكومي - خصوصاً – وأن لديها أبناء وأن شقيقتها تسكن معها في ذات المسكن، (مسكن الأسرة)، كما ناشدت خلال المداخلة بضرورة توظيف ابنها حتى يساعدها في الأعباء المعيشية، حيث وجه سموه بإيجاد حلول جذرية عاجلة لشكوى المواطنة المتعلقة بضيق سكن المعيشة ومعاناتها السكنية، كما وجه سموه الإسكان الطارئ بتأجير مسكن لها ولأبنائها إلى حين الانتهاء من تشييد المسكن الحكومي لها، كما وجه سموه بعد استلام المسكن الحكومي من حكومة الشارقة أن يؤسس المنزل كاملا، إضافة إلى توظيف ابنها على وجه السرعة.

تذليل

وتوجهت المواطنة بالشكر الجزيل والدعاء الصادق لصاحب السمو حاكم الشارقة، بعد أن تم إعلامها باستجابة صاحب السمو حاكم الشارقة لشكواها خلال المداخلة، فلم تتمالك دموعها من شدة الفرح، مبينة أن سموه – دائما – ما يوجه بحلحلة مشاكل المواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم مهما كانت، والمتمثلة في توفير المساكن لكافة المواطنين من شباب وأرامل ومطلقات، ومن أصحاب الدخول المحدودة، الأمر الذي يساهم بصورة كبيرة في استقرار الأسر المواطنة، اضافة الى توفير الحياة الكريمة لها ولأبنائها.

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