محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس دبي ويعتمد مجموعة من القرارات

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد اجتماعاً لمجلس دبي اعتمد خلاله مجموعة من القرارات التالية:

أولاً: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، وقال سموه إن حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة.

ثانياً : إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي .. وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة، غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي.

ثالثا: تسمية جمعة الماجد رئيسا فخرياً لغرفة تجارة دبي، وقال سموه إن جمعة الماجد هو خير من يمثل تجار دبي وحكماء دبي، وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة، وسلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

رابعاً : اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً، والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ 200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية، وقال سموه: "قدرنا أن نكون مطار العالم وميناؤه الرئيسي".

خامساً: اعتمد سموه أيضاً في اجتماع مجلس دبي خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم، وقال سموه: "نعرف ماذا نريد .. ونعرف كيف نصل .. ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة".

سادساً : توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيه المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات. وقال سموه: "كلنا ثقة بأن الجميع سيكون على قدر الثقة للمرحلة التنموية القادمة".

واختتم سموه: "رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع .. من لا يتحرك للأمام فهو في تراجع .. ومن يركن لانجازات الماضي يخسر مستقبله ... دبي مكانها في المستقبل .. وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة .. والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم."

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