شرطة أبوظبي تطلق خدمة الدفع الرقمي للمخالفات المرورية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي خدمة دفع المخالفات عبر القنوات الرقمية للمصرف، وذلك لتمكين عملاء المصرف من دفع مخالفاتهم المرورية عن طريق خاصية الخصم المباشر من الحساب أو عن طريق البطاقات المغطاة الصادرة من المصرف و كما يمكن لعملاء المصرف الاستفادة من خاصية تقسيط قيمة المخالفات المرورية بدفعات ميسرة في حال تم سداد قيمة المخالفات عن طريق البطاقة المغطاة لفتره تصل إلى 12 شهر وبدون أي رسوم إضافية أو أرباح.

وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار دعم مبادرات التحول الرقمي و داستخدام التقنية الحديثة وتطويرها دلتواكب احتياجات العصر والتحديات وتوفر تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد أن شرطة أبوظبي ماضية قدماً في توسيع خدماتها والتي تقدمها للجمهور وأن خدمة دفع المخالفات عن طريق الخصم المباشر ضمن خدماتها الهادفة والمتميزة وتسهم في تعزيز ثقة أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى حرص تفعيل شراكتها مع مصرف أبوظبي الاسلامي وكافة الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق رؤيتها واستراتيجيها في استدامة الأمن والاستقرار في إمارة أبوظبي.

ومن جهته أشاد محمد الفهيم مدير قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمدير الإقليمي للقطاع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بأهمية هذه الشراكة مع شرطة أبوظبي وأكد على حرص المصرف على العمل الوثيق مع الشرطة لتحقيق رؤيتهم واستراتيجيتهم في التحول الرقمي وأكد أن هذه الخدمة ستوفر منصة جديدة للعملاء لدفع مستحقاتهم بطريقة بسيطة وسلسة وآمنة.

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