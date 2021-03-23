الإمارات واحة الأمن والأمان وبيئة الإبداع

المصدر: متابعة: أسامة أحمد، داوود محمد

أعرب مقيمون عن سعادتهم بالعيش في الدولة، مؤكدين أن المجتمع الإماراتي يتقبل جميع الثقافات، ويعيش الجميع في تسامح وتناغم، كما يأتي الجميع لتحقيق أحلامه وبناء مستقبل زاهر في أجواء تكفل الحرية والعمل .

قصص نجاح

وقال براء الحريري: الإمارات أرض خصبة للإبداع، ووجهة لكل إنسان طموح، خلال وجودنا على أرض الدولة، شاهدنا الكثير من قصص النجاح التي بدأت بحلم وانتهت بريادة وتفوق، مؤكداً أن الإمارات بلد يحترم أصحاب الخبرة والكفاءة، وميدان كبير للتنافس.

حفاوة وتقدير

وعبر خالد خليفة، عن سعادته بالعيش في الإمارات منذ 15 عاماً، مؤكداً أن المقيم في الإمارات لا يحس بالغربة ويجد كل تقدير وأصبح جزءاً من هذا المجتمع بكل تفاصيله من كرم وتسامح وحفظ حقوق الإنسان. كما أشار عبدالحميد الشاهر، رجل أعمال ومدير شركة مقاولات في مدينة العين منذ أكثر 27 عاما إلى أن قرار إصدار تصاريح الاقامة للعمل الافتراضي، وإصدار تأشيرات السياحية جاء ليؤكد أن الامارات ماضية في تأكيد ريادتها المبنية على رؤية مستقبلية .

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