الإمارات توفر حلولاً تقنية لدعم التعليم عن بُعد في عدد من الدول

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مذكرة تفاهم مع شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، لتوفير حلول تقنية متقدمة، لتعزيز مسيرة التعليم عن بعد، ودعم مبادرة المدرسة الرقمية في عدد من الدول المتضررة من الكوارث والأزمات، وذلك ضمن مبادرات الهيئة النوعية في عام الخمسين.

وتهدف المذكرة، إلى دعم قطاع التعليم في الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، من خلال إيجاد وسائل تعليمية متطورة، لمواجهة التحديات التي تعيق مسيرة التعليم في تلك الدول، بطرق ذكية ومرنة.

شراكات

وقّع مذكرة التفاهم - بمقر الهيئة في أبوظبي - من جانب الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، فيما وقعها من جانب شركة «الياه سات» علي هاشم الهاشمي الرئيس التنفيذي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم «الياه سات» بسد فجوة الاتصال في المناطق البعيدة عن متناول شبكات الاتصال في العالم، وتسهيل وصول الهلال الأحمر الإماراتي لمناطق تغطية الشركة، والتي تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن المذكرة تجسد رؤية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، في نسج الشراكات الهادفة والبناءة، مع الشركات والمؤسسات الوطنية، لتنسيق برامجها، وتوحيد مواقفها تجاه القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، وتبني أفضل الحلول للتعامل معها ومعالجتها.

وقال إن مذكرة التفاهم نبعت من رغبة الطرفين، وحرصهما على العمل سوياً، لتعزيز خدمات التعليم عن بعد، في الدول والساحات التي تواجه تحديات كبيرة في مسيرتها التعليمية، في ظل الظروف الصحية السائدة عالمياً.

وأشار إلى أن المذكرة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون وتعزيز الشراكة بين الهيئة والشركة في هذا الصدد، وتمثل خطوة متقدمة في مجال التعاون بين مؤسسات الدولة، من خلال المشاريع المشتركة، والبرامج المتكاملة التي تلبي تطلعاتها في المجال الإنساني، وتعتبر فتحاً كبيراً لمسيرة التعليم الإلكتروني.

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