إلزام عمّال 5 أنشطة بفحص «كورونا» كل 14 يوماً إذا لم يأخذوا اللقاح

المصدر: دبي - البيان

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في 5 أنشطة تجارية إلى إلزام العاملين لديها ممن لم يتلقوا لقاح «كوفيد19» بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أربعة عشر يوماً، وذلك اعتباراً من 28 مارس الحالي.

وتشمل الأنشطة كلاً من الفنادق والمطاعم والنقل والصحة، فضلاً عن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين. جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، بشأن إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد19» بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار الحرص على تطبيق ما يلزم اتخاذه من إجراءات التصدي للجائحة.

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