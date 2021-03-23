«مورو» التابع لـ«كهرباء دبي» يعتمد منصة «غوغل انثوس»

المصدر: (دبي - وام)

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى شركات «ديوا الرقمية» الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي عن اعتماد منصة «غوغل انثوس» التابعة لـ «غوغل كلاود» من خلال مركز البيانات الأخضر التابع لشركة «مورو»، والذي يعمل بالطاقة الشمسية ويعد الأول من نوعه في المنطقة. وتهدف منصة إلى تمكين التحول السحابي وتطوير التطبيقات وإدارة السحابات المتعددة.

وسيؤدي اعتماد شركة «مورو» لمنصة «Google Anthos» إلى توفر خدماتها محلياً في مركز البيانات التابع لـ«مورو»، حيث تقدم «Google Anthos» طريقة سريعة وبسيطة للانتقال إلى منصة حاويات «كوبرنيتس» السحابية. وستمكّن «Google Anthos» شركة مورو من إنشاء التطبيقات وتوسيع نطاقها بشكل فعال مع الحفاظ على أعلى درجات الأمن وسهولة الاستخدام.

وقال المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة- مورو» سيسهم توفير منصة سحابية مبتكرة ومتعددة في مساعدتنا على تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة للمتعاملين.

وانطلاقاً من كونها أحد الممكنات الأساسية لمبادرة دبي 10X تسعى شركة «مورو» منذ إنشائها إلى دعم الأهداف الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على صدارة المنافسة. من جهته، قال طارق خليل مدير «Google Cloud» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يسعدنا أن تعتمد شركة مورو منصة «Google Anthos» المتعددة التي توفر درجة عالية من المرونة بما يدعم أعمالها.

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