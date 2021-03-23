الشارقة تستضيف الإصدار 7 من قمة تكنولوجيا المستقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

استضاف مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والمنتدى العالمي لمسؤولي تقنية المعلومات الإصدار السابع لقمّة تكنولوجيا المستقبل وجوائز كتاليست، الذي أقيم مباشرةً وبالحضور الشخصي صباح أمس في المقرّ الرئيسي للمجمّع كما تم نقله عبر تقنيات الإنترنت.

وحرصاً على مواجهة هذا العالم الجديد من الحياة والعمل والتعايش وسط بيئة ما بعد جائحة كورونا، ركّزت قمّة تكنولوجيا المعلومات على تفصيل عدد من الأدوات والتقنيات والتوجّهات والتقنيات التي يمكن أن تدفع المؤسسات نحو نموذج عمل أكثر إنتاجية، سواء كان هذا النموذج عن بُعد أو مختلطاً.

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