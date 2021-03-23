الشيخة فاطمة تهنئ سامية حسن بتولّيها رئاسة تنزانيا

المصدر: أبوظبي- وام

بعثت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة تهنئة، إلى سامية صلوحي حسن، وذلك بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وقالت سموها: «يسعدني أن أرفع أجمل التهاني، بمناسبة توليكم رئاسة دولة تنزانيا المتحدة، وإنه لمن دواعي سروري، أن أعرب عن مقدار فخري واعتزازي بتسجيل اسمكم الكريم في صفحات التاريخ، كأول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا، وإننا على ثقة كبيرة في قدرتكم على تحقيق مزيد من الإنجازات على كل الصعد التنموية، بما يلبي تطلعات وآمال شعب تنزانيا العزيز، كما أود أن أؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم، على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، نحو مزيد من الازدهار والتطور في جميع المجالات.. وفقكم الله وسدد خطاكم لمزيد من التقدم والرخاء والرفاه لدولة تنزانيا الصديقة وشعبها الكريم».

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