«قيادات حكومة الإمارات» ينظم جلسة حوارية في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

نظم «برنامج قيادات حكومة الإمارات» بالتعاون مع دائرة بلدية رأس الخيمة جلسة حوارية افتراضية بعنوان «البيانات المكانية في إمارة رأس الخيمة».

يهدف البرنامج من وراء هذه الجلسات إلى تعزيز وتفعيل أدوات التعلم المستمر من خلال الاطلاع على التجارب المتميزة للمؤسسات الرائدة على المستوى الوطني والتعريف بأفضل الممارسات الناجحة التي يمكن تطبيقها لدعم مسيرة الابتكار وتطوير الأداء واستشراف المستقبل.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة إن الدائرة تعمل على دعم وتيرة التطور وتسهيل تقديم الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن جودة عالية في الوصول لخدماتها وبكل سهولة ويسر وفي وقت قياسي.

وقدمت المهندسة عائشة الشحي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية بدائرة البلدية نبذة مختصرة عن المركز وأهدافه .

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