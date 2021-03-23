«سويوز» توشّح بالأزرق والأبيض احتفاءً بأول رحلة فضاء مأهولة

المصدر: دبي ـ اليازية البدواوي

مخططاً بألوان جديدة من اللونين الأزرق والأبيض احتفاءً بالذكرى الستين المرتقبة لأول رحلة فضاء بشرية، انطلق يوم أمس صاروخ سويوز الروسي محملاً بـ38 قمراً اصطناعياً دولياً - من ضمنها «دي إم سات1»- إلى منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم بكازاخستان.

وبدلاً من الألوان التي اعتدنا على رؤيتها لصاروخ الإطلاق الروسي، وهي الأخضر الداكن والرمادي والبرتقالي، فإن صاروخ Soyuz-2.1a اكتسى بمظهر جديد وفقاً لتصريحات وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، حيث إن مخطط اللونين الأزرق والأبيض الجديد هو «تكريم» لصاروخ فوستوك، الذي حمل رائد الفضاء يوري غاغارين إلى المدار 12 أبريل 1961، في أول رحلة بشرية إلى الفضاء.

وبذلك تم طلاء الخطوط الرمادية المعتادة باللون الأزرق على صاروخ Soyuz-2.1a الذي حمل معه بين مجموعة الأقمار الاصطناعية المرسلة للفضاء، أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، «دي إم سات1».

وللتفصيل بحسب ما نشره تقرير لموقع «سبيس فلايت ناو»، فإن اللون الأزرق هو لون شركة GK Launch Services، وهو قسم تجاري لشركة Glavkosmos التابعة لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، وأوضحت الأخيرة أن بعثات سويوز التجارية الأخرى التي خططت لها GK Launch Services لهذا العام ستكون بنفس اللونين الأزرق والأبيض.

الجدير بالذكر أن عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة الأخيرة جسدت أول مهمة تجارية بالكامل للشركة، حيث تم «إطلاق مجموعة منها من 18 دولة، في رقم قياسي لعدد الدول في مهمة واحدة». إذ أتت الأقمار الـ38 من الإمارات، والسعودية، وتونس، والأرجنتين والبرازيل وكندا وألمانيا والمجر وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا وروسيا وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة.

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