أحمد البنا: تعاون في أمن الرعاية الصحية بين الإمارات والهند

المصدر: ( دبي - البيان)

أشار الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، في كلمة بمعرض ومؤتمر الصحة والعافية الدولي (الافتراضي) لعام 2021 في نسخته الثانية، إلى وجود الكثير من فرص التعاون في مجال أمن الرعاية الصحية بين الهند والإمارات مؤكداً أن حكومتي البلدين تفكران بشكل مكثف في كيفية الاستفادة منها.

ونقل موقع «إيه بي إن نيوز» الهندي عن السفير قوله أيضاً إنه في ظل المبادرات المتزايدة لحكومة الإمارات، فإن اتفاقات مهمة في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية كانت تتطور أيضاً بشكل كبير.

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