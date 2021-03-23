721 لقاح «كوفيد 19» لكبار السن في منازلهم خلال شهرين

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

وفر فريق الزيارات الصحية المنزلية في الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع بدبي 721 مطعوماً من لقاحات «كوفيد 19» خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم، بهدف ضمان تسهيل حصول الفئات الأكثر حاجة إلى اللقاح من خلال الوصول إليهم، حيث تستهدف الحملة بالمقام الأول كبار المواطنين والمقيمين باعتبارهم أصحاب أولوية دائماً، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم فوق سن 18 عاماً.

وقالت هند سلطان الكتبي رئيس فريق الزيارات المنزلية الذكية، إن شريحة الكبار لها مكانة خاصة في فكر القيادة الرشيدة التي توليهم أهمية كبيرة، من ناحية توفير كافة سبل الرعاية لهم، مشيرة إلى أن تلقي اللقاح مهم لكافة فئات المجتمع، تحديداً الكبار منهم، لحمايتهم من خطر الإصابة ومضاعفاتها بسبب الأمراض المزمنة التي تكون لدى الغالبية منهم، وهو ما يتسبب في ضعف المناعة لديهم، مؤكدة أن تطعيم كبار المواطنين أولوية إلى جانب خط الدفاع الأول، لأن اللقاح هو السبيل الأقصر والآمن لحماية أفراد المجتمع والتخلص من المرض.

وقالت هند الكتبي لـ «البيان»: إن عدد المسجلين في برنامج الزيارات الطبية المنزلية الذكية في قطاع الرعاية الصحية الأولية في «صحة دبي» مع نهاية عام 2020 إلى 2490 شخصاً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، فيما وصل عدد زيارات الأطباء 3442 وعدد زيارات الفرق التمريضية إلى 10485.

وأضافت: إن مشروع الزيارات القائم على استخدام أجهزة إنترنت الأشياء، في تقديم الرعاية الصحية من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات والتطبيقات الذكية، التي يمكن من خلالها التواصل المباشر مع الطبيب المختص في المستشفى أو المركز الصحي يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لتلبية احتياجات المرضى، وخاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن جميع التقنيات المستخدمة أثناء الزيارات مرتبطة بشكل مباشر بنظام السجلات الطبية الإلكترونية الخاص بهيئة الصحة بدبي، لضمان تحديث سجلات المرضى، خلال وقت الزيارة المنزلية، بعد أن كان يتم تحديث هذه السجلات سابقاً بطريقة يدوية اعتماداً على الأوراق التي يتم تدوينها خلال الزيارة.

أجهزة

وبينت هند الكتبي أن الأجهزة التي يتم استخدامها خلال الزيارات المنزلية، تشمل أجهزة لرسم القلب الكهربائي، ومراقبة ضغط الدم، ومراقبة الجلوكوز في الدم، وسماعة لاسلكية، وقياس درجة الحرارة، وغيرها من التقنيات اللازمة، لتقديم خدمات علاجية عالية الجودة مشيرة إلى أن نظام الربط الإلكتروني بين التقنيات المستخدمة في الزيارات المنزلية ونظام سلامة يسهمان بشكل فاعل في دقة وسرعة تدفق البيانات، وإمكانية تتبع الحالة الصحية العامة للمرضى والاستشارة الفورية أو التقييم الصحي الروتيني للمرضى في منازلهم.

وأشارت إلى أنه تم تدريب الكادر الطبي والتمريضي على استخدام حقيبة الرعاية المنزلية الذكية وتقنية التطبيب عن بعد، حيث تساعد الحقيبة على نقل المعلومات إلى طبيب المركز عبر نظام الملف الإلكتروني، وتطبيق التطبيب عن بعد، مشيرة إلى أن الحقيبة تحتوي على كل الأجهزة الذكية، مثل الايباد مع راوتر 4 جي، وجهاز قياس الحرارة، وجهاز قياس الضغط، وجهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز قياس السكر، وجهاز فحص السمع وسماعة طبية، وبمجرد بدء الممرضة بالفحوص تدخل كل القراءات في نظام سلامة الإلكتروني المستخدم من قِبل الهيئة.

ويتم استخدام نظام تحويل المرضى وقتما احتاج المريض إلى طبيب في تخصص يندرج ضمن تخصصات المستشفيات، ويمكن للاختصاصي مراجعة معلومات المريض عن طريق نظام سلامة.

كما أن وجود المريض في البيت يُمكّن الأهل والعائلة من تقديم الدعم النفسي للمريض دون الحاجة إلى التنقل والذهاب إلى المستشفى، ويعمل على تقليل فرص التعرض لأي مضاعفات تنجم عن انتقال العدوى، خلال وجود المريض في المستشفيات والتقليل من التكلفة الاقتصادية، سواء بطريقة مباشره أو غير مباشرة.

فئات

وعن المؤهلين للخدمة، قالت الكتبي: كل مواطن مقيم في إمارة دبي يندرج ضمن فئات كبار المواطنين غير القادرين على الحركة والأرامل حتى انتهاء فترة العدة، وأصحاب الهمم غير القادرين على الحضور إلى المركز يحق لهم الالتحاق بالبرنامج وبعد إنهاء الإجراءات الإدارية، يتم تحديد مقدم الخدمة المناسب والمؤهل لذلك (ممرضة، مساعدة ممرضة، ممرض اختصاصي علاج طبيعي، اختصاصية تغذية، اختصاصي علاج تنفسي)، وتشرح رئيسة الفريق خطة الرعاية للموظف، وكذلك لعائلة المريض، وتشرح كل المتطلبات الواجب توفيرها لأداء الموظف دوره في تقديم الرعاية.

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