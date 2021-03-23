«إيه بي بي» تقدم تكنولوجيا تشغيل محطة تحلية الطويلة

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

تم التعاقد مع شركة «إيه بي بي» لاستخدام تقنياتها في بناء أكبر محطة لتحلية المياه على مستوى العالم بمنطقة الطويلة في أبوظبي. ومن المقرر أن تصل السعة الإنتاجية للمحطة، التي سيتكلف تطويرها 500 مليون دولار إلى أكثر من 900 ألف متر مكعب من مياه البحر يومياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 350 ألف منزل.

وسيكون مشروع محطة «الطويلة» التي تقع على بعد 45 كم تقريباً شمال مدينة أبوظبي أول مشروع محطة مياه مستقلة تعمل بتقنية التناضح العكسي في إمارة أبوظبي، حيث ستعمل المحطة على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والمناطق الصناعية في المنطقة، ومن المتوقع أن تمثل المحطة معياراً جديداً في هذا المضمار بفضل حجمها وكفاءتها وتكلفتها، إذ ستستخدم أقل قدر من الطاقة لكل متر مكعب تنتجه من المياه.

من المقدر أن توفر المحطة التي ستكون أكبر محطة تحلية مياه في العالم 909,200 متر مكعب/‏‏ يومياً، ومن المخطط أن تدخل حيز التشغيل الكامل في الربع الأخير من عام 2022.

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