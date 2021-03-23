حافلة «تحت أمرك» لتقديم لقاح «كورونا» للعمال بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة لـ«البيان» تسخير حافلة الخدمات المتنقلة الخاصة بالبلدية «تحت أمرك» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي ينفذها طاقم طبي وتمريضي مدرب ومؤهل جيداً للقيام بعملية التطعيم، وذلك باستهداف فئة العمال في منطقة صناعية الحيل بالإمارة، بتوفير خدمة أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا داخل الحافلة في ظل إجراءات وتدابير وقائية تمنع انتشار الوباء.

بدورها، قالت حنان موسى إبراهيم رئيس مركز إسعاد المتعاملين بالبلدية: إن حافلة الخدمات المتنقلة «تحت أمرك» تم تدشينها قبل 4 سنوات، يتم تقديم الخدمة من خلال حجز مسبق عبر التطبيق الذكي للبلدية «سمارت فجيرة» حيث تمكن المتعامل من تحديد الزمان والمكان المناسبين له لتنتقل لاحقاً الحافلة لتقديم الخدمة.

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