إعادة افتتاح مصليات النساء ذات السعة الكبيرة بالشارقة لصلاة الجمعة

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

أكد عبدالله بن يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة أنه سوف يتم إعادة فتح مصليات النساء ذات السعة الكبيرة في الشارقة، وذلك بهدف أداء صلاة الجمعة فقط، ابتداء من الجمعة المقبلة.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة بعد ظهر أمس، رداً على أحد المتداخلين الذي تساءل عن مسجد الشهيد يوسف العبيدلي، حيث أكد السبوسي أن مساجد الشارقة كثيرة ومميزة، وأن مسجد الشهيد يوسف العبيدلي كانت تجري فيه أعمال الصيانة، مبيناً أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ـ دائماً ـ ما يوجه بضرورة الاهتمام بالمساجد وتوفيرها، وبتوفير الراحة للمصلين، ما يعد هدفاً سامياً وواجباً شرعياً.

وأكد رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة أن هناك تواصلاً مع فريق الأزمات والطوارئ المحلي بالإمارة، للوقوف على مدى إمكانية افتتاح دورات المساجد.

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