بلدية دبي تغلق صالوناً ومغسلة وتخالف 12 مؤسسة

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي صالوناً ومغسلة بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات ومخالفة التعليمات الصحية الوقائية والنظافة الشخصية، ونفذ مفتشو البلدية 2389 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وذلك خلال 21 مارس الجاري، وتم مخالفة 12 مؤسسة وتوجيه 24 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2351 مؤسسة.

وتشددت بلدية دبي متابعة الاشتراطات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، ويتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

ويحرص مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية على التأكد من تنفيذ التعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في جميع المؤسسات.

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