قنوات للإبلاغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من القنوات المعتمدة للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19» بين أفراد المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة، ودعت شرطة الشارقة الأفراد إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات المتاحة وهي مركز الاتصال 901، وخدمة حارس عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، والبريد الإلكتروني للجائحة.

وتستقبل القنوات كافة البلاغات والتجاوزات والتصرفات التي من شأنها أن تعرض صحة وسلامة أفراد المجتمع للخطر نتيجة الإهمال والاستهتار، ما يؤدي لتعرض المخالفين للعقوبات والمخالفات القانونية.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد أطلقت عبر منصاتها الإلكترونية خدمة «حارس»، التي تمتاز بسهولة الاستخدام، وتتيح لكافة أفراد مجتمع الشارقة إمكانية الإدلاء بالمعلومات عن المخالفات والظواهر السلبية من خلال التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، وتهدف من خلال الخدمة إلى تعزيز دور أفراد المجتمع في حفظ الأمن والوقاية من الظواهر السلبية في إمارة الشارقة والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تقوية روابط الشراكة المجتمعية التي تحرص شرطة الشارقة على تعزيزها مع مختلف شرائح المجتمع من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد السلوكيات المخالفة للقانون.

كما تم تشكيل خلية الأزمة لإدارة الأحداث الخاصة بجائحة «كوفيد 19» التي تتعلق بأية إجراءات تختص ببلاغات الطوارئ.

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