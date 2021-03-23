«تحديات المستقبل في ظل جائحة كوفيد 19» محاضرة افتراضية

المصدر: ( دبي - البيان)

نظم مجلس السعادة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محاضرة افتراضية بعنوان «الوصايا العشر للإدارة الحكومية - تحديات المستقبل في ظل جائحة كوفيد 19»، وذلك بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ألقاها الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات.

وألقى الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني الكلمة الافتتاحية، مشيداً بدور الجهات الوطنية في الدولة من خلال العمل على المبادرات وتنفيذ البرامج المشتركة التي من شأنها أن تسهم في إرساء مفاهيم تساعد في تحقيق المزيد من الإنجازات في كل من المجالات التنموية والمجتمعية. وألقى الدكتور علي بن سباع المري المحاضرة المستقاة من واقع خبرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وربطها بتحديات المستقبل.

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