رياح قوية على مناطق الفجيرة والمدن المجاورة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

سادت مناطق إمارة الفجيرة والمدن المجاورة لها أمس ومساء أول من أمس رياح قوية صاحبها غبار شديد وأتربة، أدت إلى اقتلاع بعض الأشجار وتطاير النفايات والأقماع في الشوارع ونتج عنها حجب الرؤية وزحف كمية من الرمال على الطرقات، دون أن يتسبب ذلك في أضرار بشرية تذكر.

وأوضح العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة أنه لم تصلهم أي بلاغات عن وقوع أية حوادث بسبب الرياح الشديدة التي غطت مناطق الفجيرة خلال اليومين الماضيين والتي اشتدت فيها خلال ساعات مساء أول من أمس واستمرت لساعات.

وطالب الطنيجي الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هبوب الرياح القوية، لتفادي وقوع أية حوادث مؤسفة، وملازمة المنزل وتجنب الطرق والشوارع التي انعدمت فيها الرؤية بسبب الرياح الشديدة المحملة بالغبار، وتجنب الاقتراب من مواقع البناء التي مازالت قيد الإنشاء، والابتعاد خلال هذه الفترة عن مياه البحر والسباحة، محذراً المتنزهين بتجنب الجلوس تحت الأشجار حفاظاً على سلامتهم.

بدورها سارعت بلدية الفجيرة بتوزيع عمال النظافة على جميع الشوارع في الإمارة بالتعاون مع دوريات الشرطة التي أوقفت السير لحين تنظيف الشوارع من الرمال والأتربة التي أعاقت حركة المرور لضمان سلامة الجميع.

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