حملات تفتيشيةعلى 120 منشأة توصيل للطلبات بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملات تفتيشية توعوية امتدت لمدة شهر على 120 منشأة خاصة بخدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، كمرحلة أولى من إجمالي 415 منشأة مسجلة في النظام المروري، وذلك في إطار حرصها على مدى توفر التصاريح اللازمة والاشتراطات الفنية للدراجات والسائقين والمنشآت ذات الصلة بالنشاط، بما يضمن سلامة الوضع القانوني والفني والمروري لمزاولة نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات.

وقال محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن هذه العمليات التفتيشية تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي يتم وضعها على مدار العام لمراقبة نشاط المنشآت التي تقدم خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات للزبائن، وما يتعلق بهذا النشاط من دراجات وسائقين وشركات، حيث تم حصر 415 منشأة ممن لديهم ملف مروري مسجل لدى الهيئة، وعليه تم تنظيم حملات تفتيشية توعوية على 120 منشأة كمرحلة أولى، بهدف توعية مشغليها بشأن تحديث بيانات منشآتهم وضرورة استخراج التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

5 مواقع

وأضاف نبهان أن الهيئة قامت بتنظيم حملات تفتيشية ميدانية على 5 مواقع بإمارة دبي هي: مردف سيتي سنتر، ومول الإمارات، ومول دبي، ومردف اب تاون، وسبورت سيتي، وذلك بواقع 200 دراجة وسائق ممن يزاولون خدمة تنظيم وتوصيل الطلبات، للتأكد من صلاحية الرُخص ومطابقة مهنة السائق مع توصيف إقامته، وترخيص الدراجات وصلاحية سريان تأمينها والتأكد من المنشأة المالكة، والاشتراطات الفنية المطلوب توفرها في صندوق الطلبات من جهة القياسات المعتمدة من مؤسسة الترخيص بالهيئة والسلامة المرورية، وكذلك مواصفات الأمان للسائق مثل الخوذة وحاميات الكوع والرُكبة والقفازات، وغيرها.

وأكد أن هذه الحملات تهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المعنيين بمزاولة هذا النشاط نظراً لأهميته في الحياة اليومية للجمهور خاصة أثناء تداعيات فيروس كورونا «كوفيد 19» التي قد تستلزم أحياناً حاجة الناس لخدمات توصيل الطلبات بشكل أكثر من قبل، الأمر الذي يتوجب معه مراقبة هذا النشاط بما يضمن الناحية القانونية وكل ما يتعلق بالسائق والدراجة والمنشأة.

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