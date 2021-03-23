تسليم 1060 وحدة سكنية وإصدار موافقات بقيمة مليار درهم خلال 2020

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

كشف سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة «محمد بن راشد للإسكان» لـ«البيان» أنه تم تسليم 1060 وحدة سكنية خلال 2020، لافتاً إلى أن قيمة الموافقات الصادرة خلال العام 2020 بلغت مليار درهم، فيما كانت في 2019 ما قيمته 967 مليوناً، بما يعادل نسبة زيادة وصلت 4%، وبلغ عدد الوحدات في العام ذاته 709، وبين أنه رغم جائحة «كورونا» فإن المؤسسة استمرت في تقديم خدماتها الإسكانية للمستفيدين بكفاءة عالية، وذلك لتعزيز سعادتهم.

أعلى المعايير

وتفصيلاً، قال قرقاش: «إن الوحدات السكنية، التي تم تسليمها العام الماضي شملت 463 طلب منحة سكنية، و165 مسكناً بنظام القروض بمنطقة عود المطينة، و24 طلب منحة بناء مسكن، فضلاً عن 12 طلب مسكن بنظام الشراء بمنطقة عود المطينة، و20 شقة سكنية بمنطقة القوز، كما تم إنجاز عدد 376 مسكناً بنظام قروض البناء، ليصبح مجموع ما تم تسلميه من وحدات سكنية في 2020 هو (1060)، أي بزيادة 32% مقارنة بعام 2019».

وأوضح قرقاش أنه بالرغم من القيود التي فرضتها جائحة «كورونا»، فقد تم استكمال إجراءات التخصيص للمساكن باتباع أعلى معايير الصحة والسلامة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل تقليل عدد المتعاملين وتوزيعهم حسب جدول معين تفادياً للاكتظاظ، فضلاً عن إيقاف استخدام التذاكر الورقية لنظام الاصطفاف واستبدالها بالرسائل النصية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز سعادة المتعاملين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

منحة أرض

وبيّن قرقاش أن مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان» توفر العديد من خدمات المنح، والتي تشمل «منحة الأرض السكنية» وهي خدمة تتيح للمتعامل الحصول على هذه المنحة، بهدف بناء مسكن خاص، وتتطلب بعض الاشتراطات من بينها، «ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن حكومي من أي جهة حكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية، فيما تتطلب وجود وثائق مثل توفير شهادة راتب حديثة أو الدخل الشهري، وشهادة إثبات القدرة المالية من إحدى الجهات التمويلية أو البنوك، وشهادة الإعلام الشرعي، فضلاً عن شهادة إثبات حضانة أو إعالة الأبناء، وشهادة إثبات الحالة الاجتماعية».

مسكن جاهز

وتابع: إن الخدمات تتضمن كذلك «منحة المسكن الجاهز»، التي تتيح للمستفيدين الحصول على منحة مسكن جاهز، ضمن مشاريع المجمعات الإسكانية، التي تشرف على بنائها المؤسسة من دون مقابل مالي، وتتطلب هذه الخدمة اشتراطات مثل «ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن جاهز من أي جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، كما أنه في حالة منح المواطن مسكناً جاهزاً، يتم التنازل عن قطعة الأرض السكنية الخالية الممنوحة سابقاً، والانتقال إلى المسكن خلال مدة 3 أشهر من تاريخ تسلم المسكن الحكومي، فضلاً عن وجود تعهد خطي بعدم تأجير المسكن الحكومي للغير أو استخدامه لأي غرض آخر غير السكن الخاص، كما أنه في حالة الاستفادة من مشروع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لا يحق التقدم بطلب آخر للاستفادة من المؤسسة».

مساعدات مالية

ولفت المدير التنفيذي لـ«محمد بن راشد للإسكان» إلى أن الخدمات تشمل أيضاً طلب «منحة الشقة السكنية» و«منحة المساعدة المالية»، التي تتيح للمتعاملين الحصول على منحة المساعدة المالية، بقيمة لا تتجاوز 750 ألف درهم لمن لهم قطع أراضٍ سكنية خالية، فيما تتطلب اشتراطات مثل، «ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن جاهز من أي جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، وأن تكون المستفيدة الأنثى أرملة، أو مطلقة ولديها ابن أو أكثر، شريطة أن تثبت إعالتهم أو حضانتهم بحكم صادر عن المحكمة المختصة، وأن تكون من مواطني الدولة، وتحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من دبي».

وتابع: إن «منحة الصيانة والإضافة» تتيح الحصول على منحة لصيانة المسكن القائم أو الإضافة أو الإحلال الجزئي والكلي من دون مقابل مالي، فيما يجب توفير بعض الاشتراطات، ومن بينها أن «يكون المسكن حكومياً أو مقاماً على أرض منحة حكومية، وأن يكون مقدم الطلب من فئة ذوي الدخل المحدود، وألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو مسكن قائم يناسب أسرته أو أراضٍ خالية خلاف سكنه، وأن يكون المسكن مخصصاً لإقامة مقدم الطلب أو أفراد أسرته ويرفض طلبه إذا كان المسكن مؤجراً كلياً أو جزئياً، فيما تشمل الاشتراطات كذلك ألا يقل العمر الإنشائي للمسكن عن 10 سنوات من تاريخ الإنجاز، فيما يجوز تقديم خدمة منحة الصيانة وبناء إضافة لمسكن مقدم الطلب، الذي منح قطعة أرضٍ سكنية خالية أخرى».

خدمات القروض

وأفاد أن المؤسسة تقدم العديد من خدمات القروض، بينها «بناء مسكن»، و«شراء مسكن جاهز مملوك للمؤسسة»، و«شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة»، و«صيانة أو إضافة»، وقروض شقة «الإيجار الميسر»، حيث تتيح خدمة «قرض مسكن جاهز» للمتعامل شراء مسكن جاهز، بدفع قيمة المسكن بالكامل ضمن المشاريع التي تشرف على بنائها المؤسسة، فيما تتيح خدمة قرض «بناء مسكن» للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته (750,000) درهم حداً أقصى بغرض بناء مسكن خاص على قطعة الأرض السكنية الممنوحة الخالية مع التعهد بالبناء خلال مدة محددة، كما أن قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال يتيح للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته (300,000) درهم حداً أقصى، بغرض صيانة المسكن القائم أو الإضافة عليه أو إحلال الجزئي أو إحلال كلي بقيمة (750,000) درهم حداً أقصى.

وتابع قرقاش: إن مركز سعادة المتعاملين بالمؤسسة يعتبر نموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، فضلاً عن ذلك فإن الخدمات المؤتمتة الكاملة ومنصة الخدمات الذكية التفاعلية، التي يوفرونها تأتي كونها خطوة كبيرة للتسهيل على المتعاملين لإنجاز معاملاتهم ذاتياً، ومن ثم ينعكس ذلك على تطور خدماتهم بشكل إيجابي على المستفيدين، وإن من شأن الخدمات الذكية أن تتناسب وتطلعات مواطني الإمارة واحتياجاتهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسرى، الأمر الذي ينعكس على المجتمع وسعادته، فيما تحرص المؤسسة بشكل مستمر على تطوير وأتمتة الخدمات المقدمة للجمهور، خصوصاً أن المعاملات الورقية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد من المتعاملين والموظفين لإنجاز الطلبات المقدمة، وأن هذا التحول الإلكتروني، الذي كرسته المؤسسة من خلال إطلاق الخدمات الذكية، قلل من المراجعة والانتظار.

إسعاد المتعاملين

قال سامي قرقاش إن نسبة إسعاد المتعاملين لديهم بلغت 82.5%، ما يعكس التحسن والمجهود الكبير، الذي يبذلونه لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمتعاملين، مضيفاً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الرؤية، التي رسخ قواعدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتكريس التطوير والتحسين المستمر في الخدمات، الذي أصبح أسلوب عمل المؤسسات الحكومية.

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