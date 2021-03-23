افتتاح تحويلة مرورية رئيسية أعلى نفق مريشيد بالفجيرة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تحويلة مرورية رئيسية أعلى نفق مريشيد في الفجيرة، بهدف تسهيل الحركة المرورية للمتجهين إلى مناطق «المطار ومريشيد ومضب ووسط المدينة»، فيما يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير وإعادة تأهيل طريق الشيخ حمد بن عبد الله بالفجيرة، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم، والمقرر الانتهاء منه النصف الأول من العام الجاري، ويعتبر الشريان الرئيسي للحركة في المدينة.

من جهتها تتقدم الأعمال في هذه المشروع بوتيرة متسارعة، حيث تم مؤخراً افتتاح الحركة المرورية داخل «نفق التأمين»، والذي يعد جزءاً من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبد الله، فيما تم تنفيذ النفق حسب أعلى المواصفات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى افتتاح «نفق النجيمات»، حيث تم فتح الطرقات في جميع التقاطعات المرورية، وتشغيل جميع الإشارات المرورية، بالإضافة إلى تشغيل الإنارة في أجزاء واسعة من المشروع، وذلك حرصاً على تعزيز انسيابية وأمان الحركة المرورية بشكل أكبر لحين إنجاز المشروع بشكل نهائي وفتح الطريق أمام حركة المرور.

واستكملت الوزارة إنجاز 3 أنفاق للمشاة حسب أعلى المعايير العالمية المتبعة لضمان سلامة عبور المشاة على طول المشروع، فيما يعد المشروع ككل محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ومن المشاريع الحيوية بإمارة الفجيرة، حيث إنه الطريق الرئيسي الذي يخترق مركز المدينة من طريق الشيخ خليفة إلى الكورنيش، ويصل إلى طريق كلباء وطريق خورفكان، فضلاً عن ذلك فإنه يخفض زمن الرحلة بنسبة 73% من 15 دقيقة الى 4 دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 100%، من 10 آلاف مركبة في اليوم إلى 20 ألف مركبة، وتشمل الأعمال بالمشروع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار وعدد 3 أنفاق للمشاة وعدد 3 أنفاق للسيارات.

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