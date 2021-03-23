مركز الابتكار لـ«كهرباء دبي» منصة عالمية تعزز مستقبل الطاقة المستدامة

المصدر: دبي – وائل نعيم

يرسخ مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانته كمنصة عالمية لابتكارات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي والعالم، ومنصة تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة، حيث يدعم المركز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويوفر المركز الذي تم افتتاحه للزوار في 15 فبراير2021 تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، حيث يضم المركز أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً حول مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

ويضم المركز مختبرات وقاعات للتدريب والمحاضات ومكتبة، إضافة إلى قاعة عرض متطورة ومنصات للعصف الذهني والإبداع لتطوير القدرات وتأهيل الجيل المقبل من المبتكرين في مجال الطاقة النظيفة، كما يوفر المركز إطلالة علوية على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

حاضنة عالمية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يعد الابتكار ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحرص الهيئة على الاستثمار في الابتكار، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما تضع الهيئة الابتكار على رأس قائمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأضاف: تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى دعم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال.

حلول مبتكرة

من جانبه أشار المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مركز الابتكار يعكس جهود الهيئة في تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة، إضافة إلى صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية وتعزيز القدرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز الوعي حول الطاقة المستدامة.

جولة إعلامية

من جانبها أوضحت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار، خلال جولة للإعلاميين في المركز، أن المركز يعد بمثابة حاضنة عالمية للابتكار تتمثل مهمته الرئيسية في دعم الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة النظيفة من خلال بناء الشراكات القوية مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة، وتقديم الدعم للمبتكرين في مجالات الطاقة النظيفة، على سبيل المثال لا الحصر دعم الأبحاث والابتكارات التي تقلل الغبار على الألواح الشمسية بطرق مبتكرة وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على كفاءة الألواح الشمسية وغيرها.

وقالت بلغ عدد الزوار أكثر من 500 زائر في شهر خلال منذ افتتاحه أمام الزوار في منتصف الشهر الماضي، تعرفوا إلى العروض التفاعلية حول مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي ومشاريعها في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، وكيفية تحلية المياه ومراحل تطور تقنيات الطاقة الشمسية والمشاريع والمبادرات المستدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة، ويعد مركز الابتكار معلماً مهماً ومركز جذب سياحي وتم إتاحته أمام الزوار من مختلف الأعمار والفئات، بما في ذلك الطلاب والعائلات والأفراد، إضافة إلى قطاع الأعمال وذوي الاختصاص، حيث يوفر المركز جولة تثقيفية لزواره تتيح لهم التعرف عن كثب إلى أبرز تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة.

مرافق تعليمية

وتابعت: يتعاون مركز الابتكار مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة المحلية والعالمية، كما يعد منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، ويوفر للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، ويضم المركز قاعة مؤتمرات لعقد الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية حول موضوعات تتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمبادرات التي تتعلق بالاستدامة.

وقالت: يتكون مبنى مركز الابتكار من 4 طوابق بمساحة 4,355 متراً مربعاً، وارتفاع نحو 88 متراً، وحقق التقييم البلاتيني وفق تصنيف نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ويُعد المبنى الحكومي الوحيد على مستوى العالم الحائز أعلى رصيد نقاط في فئة المباني الحكومية الجديدة، حيث حقق 101 نقطة من أصل 110 في الربع الأول من عام 2020، كما حقق مركز الابتكار التقييم البلاتيني وفق تصنيف نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ( LEED)، ويعتبر المبنى الوحيد على مستوى العام الذي يستخدم لأغراض الاجتماعات العامة الذي يتجاوز 90 نقطة في فئة المباني الجديدة، وهو أول وأكبر مركز حكومي يحصل على علامة «بمجهود الشباب» من المؤسسة الاتحادية للشباب.

أهداف

يهدف مركز الابتكار إلى تعزيز الإبداع والابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، تطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية وصقل قدرات الشباب المواطن، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وبناء شراكات قويّة مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة محلياً ودولياً للتعاون في مجالات البحوث وتبادل المعارف.

ويمكن للجمهور زيارة مركز الابتكار بعد التسجيل وحجز موعد مسبق من خلال الموقع الإلكتروني للمركز (www.mbrsic.ae).

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