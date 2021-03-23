مظلة موحدة للجان النسائية بحكومة دبي قريباً

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكدت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، عزم المؤسسة إطلاق مظلة موحدة تجمع اللجان النسائية كافة الموجودة في الجهات الحكومية بإمارة دبي، بحيث تكون مؤسسة دبي للمرأة جهة استشارية لهذه اللجان، ويتم تقديم أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية.

وكشفت شمسة صالح لـ«البيان» كذلك عن عزم المؤسسة إطلاق استراتيجيتها والتي تحمل عنوان «المرأة والمستقبل»، والتي تؤكد دعم عمل المرأة في المستقبل في ظل وجود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومجالات العلوم.

وأوضحت أن المؤسسة تعكف على دراسة آلية الدعم والخروج بتوصيات واستشراف فرص ومبادرات مستقبلية بديلة للمرأة في حال فقدت وظيفتها بسبب الثورة الصناعية الرابعة، في المجالات المذكورة آنفا.

وأفادت بأن المؤسسة تسعى حالياً إلى تعزيز وجود المرأة في التكنولوجيا من خلال عقد اتفاقية تعاون التعاون بعض شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا القطاع، وستكون بمثابة المرشد لقيادات نسائية من دولة الإمارات بغرض تهيئة وتمكين المرأة للخوض في قطاع التكنولوجيا، خلال منتصف العام الجاري.

وأوضحت أنه سيتم انتقاء بعض القيادات النسائية في المرحلة الأولى من المشروع لتشغيلهم في هذه القطاعات وسيتم التبادل المعرفي وتهيئتهم لرفع نسبة النساء في التكنولوجيا والعلوم والذكاء الاصطناعي.

مؤشر التوازن

ومن جهة أخرى أفادت بأنه سيتم تطبيق مؤشر التوازن على مستوى إمارة دبي، لافتة إلى أن المؤسسة تقدم استشارات لبعض الجهات في القطاع الخاص لتعزيز أجندة المرأة من خلال إطلاعهم على المعايير وآليات استقطاب المرأة وكيفية تحفيز بيئة عمل القطاع الخاص وجعلها جاذبة لها.

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