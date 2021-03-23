«خبراتي» تستقطب 408 مواطنين بمختلف التخصصات

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

شهدت «منصة خبراتي» للعمل بالكفاءات الحرة التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، زيادة في أعداد المسجلين فيها، حيث بلغ عددهم 408 مواطنين، وتعد المنصة صلة الوصل بين أصحاب المهارات والكفاءات الحرة، من أبناء الإمارات، والقطاع الخاص والشركات الأجنبية، وأيضاً الأفراد المهتمين بالاستفادة من هذه الخدمات، والمقدمة من أصحاب الخبرات والمهارات الإماراتيين المسجلين في المنصة، وتعرض المنصة 14 فئة رئيسة للخدمات، تنبثق منها 237 خدمة فرعية.

وقالت عائشة المحياس مديرة إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: إن الدائرة اتفقت مع عدد من دوائر حكومة دبي، لتنظيم ورش عمل خاصة للموظفين، بهدف التعريف بالمنصة، وطريقة التسجيل، وطريقة عرض الخدمات، وتشجيعهم على عرض مهاراتهم ومواهبهم من خلال المنصة، مشيرة إلى أن المهارات والكفاءات الحرة المواطنة، هي فرص مستقبلية للإماراتيين لدخول مجال ريادة الأعمال، وهي طريق لتحقيق أمن اجتماعي واكتفاء مادي لجميع المواطنين من عمر 18 سنة وأعلى، من خلال المرونة في العمل، ضمن مهارة تناسب شغفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم، عبر منصة مبتكرة، يستطيع منها التسويق لخدماته، وبدون مقابل، وبدعم تقدمه له دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأضافت أن المشتركين الإماراتيين المسجلين في المنصة، ينضمون إلى فئات مختلفة، منهم المستشارون والقانونيون والمهندسون، وفئات التصميم والغرافيك، ومنهم مصممو تطبيقات ذكية وشعارات، إضافة إلى فئة الأعمال، وتضم الإماراتيين الخبراء في تخصصات التدريب الأكاديمي، وقيادة التغيير في القطاع الحكومي، إلى جانب مهارات وخبرات مختلفة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتصميم.

عمل حر

وأشارت المحياس إلى أن منصة خبراتي، هي منصة للعمل الحر، تهدف لتقديم خدمات للمواطنين بصورة ميسرة وسلسة، وخدمات تسويق مبتكرة، مع المتابعة المستمرة لتطوير مهارات المشاركين فيها، وستكون المنصة، التي تخدم فئات المواطنين كافة، بمن فيهم كبار المواطنين، والمتقاعدون، وأصحاب الهمم، وربات المنازل، صلة الوصل بين مختلف القطاعات في الدولة وخارجها، وبين أصحاب المهارات الحرة الإماراتيين، إذ تتيح للهيئات الحكومية والدولية، وأيضاً الأفراد، الوصول إليها بسهولة.

وأكدت أن عدد الراغبين في التسجيل بالمنصة مفتوح، ولا يوجد سقف محدد، وسيتم إعطاء المستقلين شهادة عمل حر معتمدة، بعد تسجيلهم في المنصة، كما ستقوم الدائرة بعمل برامج تدريبية بمعدل مرة شهرياً، للمستقلين، لتعريفهم بالمنصة، وطريقة تسجيل الخدمات، وكيفية التعامل مع المشترين، وتعريفهم أكثر بالشروط والأحكام في المنصة، إضافة إلى برنامج آخر للجهات المشاركة، حيث يتم تعريفهم بطريقة الإعلان عن طلباتهم، وطريقة التعامل مع المستقلين، وطريقة الشراء.

وأشارت إلى أن المنصة تشهد إقبالاً متزايداً، حيث وصل عدد المسجلين فيها إلى 408 مشاركين، منهم 344 موظفاً حراً، وعدد المشترين 82 شخصاً، وشهدت المنصة صفقات شرائية، بلغت 7 صفقات خلال شهرين.

حلول مبتكرة

وتوفر منصة خبراتي، حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه أصحاب العمل الحر، وتساعدهم على إبراز قدراتهم في مختلف القطاعات.

14 فئة

وتعرض منصة خبراتي، 14 فئة رئيسة للخدمات، تنبثق منها 237 خدمة فرعية، إذ تتضمن الخدمات الرئيسة قطاعات: التصميم والغرافيك، التسويق الإلكتروني، المبيعات، الكتابة والترجمة، المرئيات والرسوم المتحركة، الموسيقى والصوتيات، البرمجة والتكنولوجيا، الأعمال، أسلوب الحياة، الهندسة والهندسة المعمارية، الشؤون المالية، الشؤون القانونية، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، والموارد البشرية.

تمكين

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المنصة تسهم في تمكين التفكير الإبداعي، واستشراف الفرص المستقبلية الواعدة، وابتكار الحلول، وإعداد قيادات عالمية المستوى، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في الإمارات والعالم، ما يرسخ مكانة دبي والدولة، وجهة عالمية لروّاد الأعمال، ومؤسسي المشروعات الناشئة، وأصحاب الأفكار الإبداعية المبتكرة، خصوصاً أن الدائرة تعمل على بناء وتطوير قيادات إماراتية قادرة على قيادة المشروعات، عبر برامج متخصصة لتأهيل الكوادر في القطاعين الحكومي والخاص، إدارياً وفنياً ومهنياً، إذ تجمع المنصة بين الكفاءات الحرة والمبدعين والمحترفين المستقلين، وتتيح لهم التواصل المباشر في ما بينهم دون وسطاء، والتعرّف إلى الفرص، وتخلق مساحات عمل جديدة للكفاءات، تتلاءم مع اقتصادات المعرفة والخدمات الحرة، التي يتجه العالم نحو تبنيها بشكل كبير.

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